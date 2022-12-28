В Полтаве авто сбило женщину с двумя сыновьями: 5-летний мальчик погиб (фото)

В Полтаве на пешеходном переходе авто сбило женщину с ее двумя сыновьями. В результате наезда 5-летний мальчик погиб.

Об этом сообщили в полиции Полтавщины.

ДТП произошло 27 декабря около 18:00 на перекрестке улиц Европейская и Героев АТО.

По предварительной версии следствия, 60-летний местный житель на автомобиле Citroën C5 наехал на женщину с двумя малолетними детьми, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. К сожалению, в результате наезда от полученных травм 5-летний мальчик погиб на месте. Женщина и ее старший 7-летний сын получили незначительные телесные повреждения.

По этому факту начато уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Водителя задержали, решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, в Ровенской области 24-летняя водительница Jeep Cherokee сбила насмерть 3-летнюю девочку на глазах ее родителей. Смертельная авария произошла во вторник, 13 декабря, в Ровенском районе.

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