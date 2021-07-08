В Полтаве будут патрулировать улицы полицейские на мотоциклах: видео

Двухколесный патруль имеет преимущества — скорость и мобильность.

Уже завтра полицейские на мотоциклах появятся на улицах Полтавы. Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, этот город станет четвертым в Украине, который будет иметь, кроме автопатруля, еще и мотопатруль.

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А пока полтавские копы садятся на байки только на тренировочной площадке и мототреке. Там они под наблюдением опытных инструкторов заканчивают курс обучения. Овладевают, в том числе, и движением в экстремальном режиме.

Новини України: на вулицях Полтави з'являться поліцейські на мотоциклах

Такие мотопатруль, говорят в полиции, очень эффективный — копы получают преимущество в мобильности и скорости и могут беспрепятственно преодолевать пробки.

Напомним, в Киеве мотопатруль открыл свой четвертый сезон.

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