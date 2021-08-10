В Полтаве демонтировали балкон исторического здания, с которого якобы произносил речь Гитлер

Общественные активисты требуют вернуть балкон путем реставрации.

В Полтаве городская власть позволила демонтировать аварийный балкон на давнем историческом здании на улице Европейской, в которой теперь расположен детский сад.

Как сообщает местное издание "Круг", этот дом является памятником истории и архитектуры. В конце 19-го века этот "особняк кирхи", как его называют, был жильем пастора немецких колонистов, в 1930-х годах — служебным жильем секретарей обкома КПСС, а во время Второй мировой войны здесь останавливался вождь Третьего Рейха Адольф Гитлер и, вроде, даже произносил речь, стоя на упомянутом балконе.

После войны в этом доме также были помещения обкомовских секретарей коммунистической партии. Последним в нем жил первый секретарь обкома А. Н. Мужицкий, поэтому полтавчане часто называют его также "дом Мужицкого". В 1966 году здание отдали под детский сад.

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Демонтаж аварийного балкона состоялся в понедельник, 9 августа. В ответ на такие действия коммунальщиков общественная организация SavePoltava, которая занимается сохранением культурного наследия города, обратилась к городским властям с требованием вернуть балкон путем реставрации.

В городском совете Полтавы отметили, что этот элемент исторического здания был в таком состоянии, что создавал опасность для прохожих, и заверили, что реконструкция балкона произойдет, но на это потребуется больше времени.

Напомним, ранее в Киеве остановили демонтаж здания "Цветы Украины". Этому сооружению могут предоставить охранный статус как важному памятнику архитектуры.

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