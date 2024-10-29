В Полтаве депутат потерял сознание во время следственных действий БЭБ: детали с фото

Следственные действия были проведены в рамках уголовного дела по закупке дронов в декабре 2023 года.

Депутат Полтавского горсовета, глава фракции "За Майбутне" Евгений Дикань потерял сознание во время следственных действий работников Бюро экономической безопасности по делу о закупке дронов по завышенным ценам.

Об этом сообщает Интернет-издание "Полтавщина".

В Полтаве 29 октября работники Территориального управления БЭБ в Полтавской области и полиция остановила автомобиль Tesla, которым управлял Дикань. По информации издания, работники БЭБ в рамках уголовного производства пытались изьять смартфон депутата и определенные документы.

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Дикань заявил журналистам, что стал жертвой в "разборках" между правоохранителями и нардепом Юрием Шаповаловым, на которого в данный момент проходит "медиа-накат".

В какой-то момент Дикань потерял сознание и упал на мостовую. В это время к месту происшествия подъехала "скорая", куда переместили депутата.

Адвокаты депутата не смогли сообщить об уголовном деле, в рамках которого происходили следственные действия. Об этом не сообщили и работники БЭБ, составлявшие протокол.

Однако журналисты издания "Полтавщина" выяснили, что следственные действия в отношении Диканя были проведены в рамках уголовного дела по закупке дронов в декабре 2023 года. Речь идет о переплате оборонным департаментом горсовета не менее 9 млн грн по результатам тендера по поставке для военных 170 дронов трех типов на 38,9 млн грн.

Сообщается, что суд разрешил следователям БЭБ изъять информацию, хранящуюся на телефонах ряда лиц. Скорее всего, один из абонентов – это Дикань.

Депутат Полтавского горсовета Евгений Дикань потерял сознание во время следственных действий/Фото: издание "Полтавщина"

Депутат Полтавского горсовета Евгений Дикань потерял сознание во время следственных действий/Фото: издание "Полтавщина"

Депутат Полтавского горсовета Евгений Дикань потерял сознание во время следственных действий/Фото: издание "Полтавщина"

К слову, с начала полномасштабной войны в Украине было вынесено почти 7 000 приговоров для коррупционеров, однако лишь 1,5% из них получили наказание в виде заключения.

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