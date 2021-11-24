В Полтаве должник набросился с ножом на работников водоканала: ранен слесарь

В Полтаве должник набросился с ножом на работников водоканала: ранен слесарь

Раненый отказался писать заявление и давать объяснения.

В Полтавской области одного из работников "Полтававодоканала" во время исполнения служебных обязанностей ранили ножом. Бригада приехала ликвидировать незаконное подключение к сети водоснабжения.

Об этом сообщает poltavske.tv.

Инцидент произошел 23 ноября в Полтаве в поселке Дублянщина. Во время выезда в частный сектор был ранен слесарь "Полтававодоканала".

Работники проводили плановые работы по отключению должников на улице Безверницкой. Там они обнаружили незаконное подключение к сети водоснабжения. Владелец домохозяйства отреагировал неадекватно и ранил ножом слесаря.

Мужчину забрали в больницу.

По словам спикера Полтавского районного управления полиции Василия Зуба, в полицию о нападении сообщил коллега потерпевшего. Однако когда стражи порядка прибыли на вызов, оказалось, что раненый отказался писать заявление и давать объяснения, поэтому уголовное производство по этому факту не открывали.

Продолжается проверка.

Напомним, что в Киеве мужчина заменил линолеум в лифте, а коммунальщики приписали эту заслугу себе. Событие произошло в Оболонском районе столицы.

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