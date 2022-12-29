В Полтаве двое опасных преступников сбежали из психбольницы: их приметы и фото

В Полтаве из психбольницы сбежали двое мужчин, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Сейчас беглецов разыскивают правоохранители.

Об этом сообщает полиция Полтавской области.

Информация об их побеге поступила правоохранителям в ночь на 29 декабря. На момент исчезновения преступники были в специализированной одежде.

Отмечается, что один из осужденных совершил умышленное убийство и воровство, другой получил наказание за госпредательство. Отмечается, что лица опасны и агрессивны.

Приметы преступников:

Сторчоус Владислав Александрович, 20.05.1995 года рождения, худощавого телосложения, черные короткие волосы, рост — 172 см. На вид — 25 лет.

Его осудили по статье о государственной измене. Мужчина зарегистрирован в с. Мошны, Черкасской области.

Тополь Александр Алексеевич, 04.03.2001 года рождения, худощавый, короткие черные волосы, рост — 160 см. На вид 20-22 года.

Мужчина осужден по статье 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство) и частью 4 статьи 185 (кража). Он зарегистрирован в с. Полонист, Кировоградской области.

Фото: Полиция полтавской области

Фото: Полиция полтавской области

Полиция призывает граждан, видевших беглецов или имеющих другую информацию, которая поможет ускорить их розыск и задержание, немедленно проинформировать по телефонам: (0532) 51-77-28, (095) 705-91-03 или 102.

Напомним, ранее в Полтавской области из исправительной колонии сбежал осужденный.

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