В Полтаве грузовик совершил наезд на военного: что известно

В воскресенье, 16 февраля, на одной из улиц Полтавы грузовой автомобиль SCANIA совершил наезд на 44-летнего военнослужащего.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

Потерпевшего с травмами медики доставили в больницу.

За рулем грузовика находился 40-летний водитель.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия. Следователи расследуют этот случай по ч. 1 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, причинившее потерпевшему средней тяжести телесное повреждение).

Напомним, в селе Красное Тернопольской области под колесами фургона Volkswagen T4 погиб четырехлетний мальчик.

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