В Полтаве ищут большой катафалк на базе микроавтобуса: стоимость тендера вас удивит

Полтавские коммунальщики объявили тендер по поиску катафалка на базе микроавтобуса. Ожидаемая стоимость – 2,5 млн гривен.

Об этом пишет издание "Полтавщина".

Как отмечается, в микроавтобусе должны быть шесть пассажирских кресел с ремнями безопасности, внутренняя отделка салона, покрытие пола из автолина, сдвижной подиум с покрытием из рифленого алюминия, глухая перегородка с квартиркой между водительским и пассажирским отсеком, специальные поручни при входе в салон и вокруг подиума, выносные подставки под гроб и т.д.

"Согласно тендерной документации, технические характеристики, которые отличают обычный микроавтобус Renault Master 2021 года выпуска за 1,3-1,6 млн грн от заявленного катафалка. Если тендер состоится удачно, поставщик должен предоставить катафалк коммунальному предприятию до конца 2023 года", – пишет «Издание».

Напомним, что российская армия атаковала ракетами и беспилотниками Полтавскую область. оккупанты атаковали аэродром "Миргород".

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