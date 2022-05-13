В Полтаве из-за отсутствия горючего коммунальные автобусы не выходят на рейсы

В Полтаве из-за проблем с горючим общественный транспорт в городе работает не в полном составе.
По словам мэра, в пятницу, 13 мая, на автодороги города вышли 48 троллейбусов, которые снабжали жителей города перевозками.
Об этом сообщил мэр Полтавы Александр Мамай.
"Да, коммунальные автобусы не выходят на маршруты в связи с отсутствием горючего. У нас есть стратегический запас топлива для обеспечения ВСУ и ТрО коммунальным транспортом. Вчера на исполкоме было принято решение о разрешении на закупку горючего по тем ценам, которые есть сейчас, и которые меняются каждый день", — написал чиновник.
Также Мамай предупредил перевозчиков, если они вздумают поднимать цены на перевозку, то с ними будут разбираться, как с мародерами. В военное время за мародерство могут заключить в тюрьму.
"Мы прочли информацию о стоимости проезда 25 грн и сообщаем, что такого не будет. За 50 грн люди на работу не будут ездить. Кто будет собственноручно поднимать цену до такого уровня, мы будем разбираться с этими людьми, как с мародерами", — отметил городской голова.
Напомним, с понедельника в Харькове возобновляется работа наземного общественного транспорта. На рейсы выйдут 4 трамвайных, 8 троллейбусных и 25 автобусных маршрутов.
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