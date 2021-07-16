В Полтаве маршрутка въехала в продавщицу кваса: водитель потерял сознание за рулем

В Полтаве маршрутка въехала в продавщицу кваса: водитель потерял сознание за рулем

Женщина получила травмы, поэтому ее доставили в больницу.

В областном центре, на углу улиц Сенная-Соборности, травмирована женщина, которая продавала квас.

Об этом сообщает полиция Полтавской области.

ДТП произошло с участием маршрутного такси "Рута", на место происшествия сразу прибыла оперативная группа полиции.

По предварительной версии, водитель микроавтобуса потерял сознание во время движения, в результате чего микроавтобус выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на женщину, которая продавала квас.

Продавщица получила телесные повреждения и доставлена в местную больницу для обследования.

Других пострадавших в ДТП нет. Полиция начала досудебное расследование.

Ранее стало известно, что на станции Усатово в Одесском районе женщину сбил поезд.

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