В Полтаве маршрутка въехала в продавщицу кваса: водитель потерял сознание за рулем

Женщина получила травмы, поэтому ее доставили в больницу.
В областном центре, на углу улиц Сенная-Соборности, травмирована женщина, которая продавала квас.
Об этом сообщает полиция Полтавской области.
ДТП произошло с участием маршрутного такси "Рута", на место происшествия сразу прибыла оперативная группа полиции.
По предварительной версии, водитель микроавтобуса потерял сознание во время движения, в результате чего микроавтобус выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на женщину, которая продавала квас.
Продавщица получила телесные повреждения и доставлена в местную больницу для обследования.
Других пострадавших в ДТП нет. Полиция начала досудебное расследование.
Ранее стало известно, что на станции Усатово в Одесском районе женщину сбил поезд.