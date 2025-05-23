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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Полтаве мужчина изнасиловал на берегу реки мальчика и снимал это на видео

Злоумышленник, изнасиловавший ребенка, выслушал приговор. Мужчина не признал свою вину.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Злоумышленник задержан

Злоумышленник задержан / © Associated Press

В Полтаве судили мужчину, который изнасиловал 13-летнего мальчика. Подсудимый снимал свои действия на мобильный телефон.

Об этом сообщает пресс-служба Полтавской областной прокуратуры,

Отмечается, что в суде первой инстанции доказано, что летом 2022 года житель Харьковской области приехал в Полтаву и на берегу реки изнасиловал 13-летнего мальчика.

«Вину в совершении преступления мужчина не признал. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей», — добавили правоохранители.

Мужчина был признан виновным в изнасиловании, совершенном в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия, а также хранении, изготовлении и сбыте детской порнографии (ч. 4 ст. 152, ч. ч. 1, 3 ст. 301-1 УК). Он осужден на 11 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обучением, воспитанием и досугом детей сроком на два года.

Напомним, в Тернопольской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который в сельском магазине приставал к несовершеннолетним девушкам, демонстрируя им свой половой орган.

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