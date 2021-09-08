В Полтаве мужчина пытался утопить похищенный электросамокат в ванной, но затопил соседей

В Полтаве мужчина пытался утопить похищенный электросамокат в ванной, но затопил соседей

Сейчас самокат уже доступен для катания.

В Полтаве мужчина похитил электросамокат, а затем пытался утопить его в ванной своей квартиры. Таким образом он пытался скрыть преступление. Впрочем, мужчина затопил квартиру соседей.

Об этом сообщает "Полтавское телевидения".

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По информации местного издания Kolo.news, мужчина взял электросамокат в аренду в центре города возле подземного перехода, а нашли его по координатам в одном из переулков города.

Когда работники приехали на место и начали поиски, они увидели мужчину, который вывозил самокат из подъезда.

"Получилось так, что наша группа приехала на место, где находит трекер этого самоката. Они начали обыскивать территорию и увидели, что из подъезда мужчина вывозит этот самокат. Как выяснялось мужчина притащил самокат домой, набрал полную ванну воды и пытался утопить этот самокат", — рассказала менеджер по связям с общественностью охранной службы Юлия Вербицкая.

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Также оказалось, что злоумышленник затопил соседей, решив набрать полную ванну, чтобы погрузить транспорт и таким образом, вывести из строя прибор GPS, который передает сигнал о его местонахождении.



"Есть залив квартиры, мы быстро среагировали и перекрыли воду. Влага попала этажом ниже. Но жители все выяснили самостоятельно и никаких проблем нет", — сказал глава правления ОСМД "Беседка 4" Сергей Машковский.

В охранной компании говорят, что с самокатом все хорошо, он не утонул. Специалисты провели техосмотр, и на нем уже катаются другие люди.

Напомним, в Умани Черкасской области нетрезвый женщина устроила дебош и подралась с правоохранителями. Инцидент произошел из-за самоката.

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