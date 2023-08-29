В Полтаве мужчина тыкал средний палец и обвинял в убийстве оккупантов ВСУ (видео)

По данным полковника ВСУ, парень 1996 года, проживает в Полтаве.

В Полтаве задержан молодой человек, который неоднократно унижал украинских защитников.

Об этом сообщает полиция Полтавской области.

Полиция Полтавщины открыла уголовное производство в отношении мужчины. В настоящее время личность правонарушителя установлена. По данному факту следственным подразделением полиции возбуждено уголовное производство по квалифицирующим признакам части 2 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении лицу о подозрении. Продолжаются следственные действия.

Полковник ВСУ Анатолий Штефан утверждает, что парня зовут Роман Заволока, он в 1996 году. Проживает в городе Полтава. Тренируется или тренирует в одном из местных фитнес-клубов.

Сообщения Романа. ФОТО: сундуки

Сообщения Романа. ФОТО: сундуки

Также он опубликовал несколько видео, на которых видно, как парень тычет военным средний палец и словесно унижает. На одном из видео Роман обвинил украинских защитников в убийстве противников. Он заявил, что не "хочет убивать за деньги людей". На что военный сказал, что это не люди, а "кацапы", которых нужно убивать, потому что они пришли на нашу землю. Услышав этот ответ, парень удивился.

Обвинил украинских защитников в убийстве окупантов: в Полтаве задержала парня за унижение ВСУ

Можно ли снимать на видео работников ТЦК при вручении повестки ответ адвокатов.

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