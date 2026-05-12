В Полтаве мужчина во время ссоры отрубил жене пальцы

Полиция проводит расследование

В Полтаве полиция задержала мужчину, который во время семейной ссоры отрубил своей жене пальцы.

Об этом сообщили в полиции.

«Во время конфликта мужчина нанес телесные повреждения жене. У потерпевшей ампутировано два пальца. С места происшествия изъяты доказательства», — говорится в сообщении ведомства.

Фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и уже сообщен о подозрении.

По этому факту следственным подразделением полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

