Украина
266
В Полтаве мужчина во время ссоры отрубил жене пальцы

В Полтаве произошел жестокий случай домашнего насилия. В частном доме во время конфликта 51-летний мужчина искалечил свою 38-летнюю жену.

Полиция проводит расследование

В Полтаве полиция задержала мужчину, который во время семейной ссоры отрубил своей жене пальцы.

Об этом сообщили в полиции.

«Во время конфликта мужчина нанес телесные повреждения жене. У потерпевшей ампутировано два пальца. С места происшествия изъяты доказательства», — говорится в сообщении ведомства.

Фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и уже сообщен о подозрении.

По этому факту следственным подразделением полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Ровенской области 72-летний мужчина в бывшей школе, где поселили ВПЛ, устроил расправу над соседями, использовав топор и молоток. От полученных травм на месте происшествия погибли пять человек.

