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В Полтаве на железнодорожных путях нашли тело мужчины, который погиб при загадочных обстоятельствах

В Полтаве на железнодорожных путях нашли тело мужчины, который погиб при загадочных обстоятельствах

В Полтаве на железнодорожном пути нашли тело мужчина, погибший при загадочных обстоятельствах / Фото: Unsplash

В Полтаве обнаружили тело мужчины на железнодорожном пути.

В Полтаве на железнодорожном пути нашли тело мужчины, погибшего при неизвестных обстоятельствах.

Об этом сообщает полиция Полтавской области.

В отделение №1 (Подольский район) Полтавского районного управления полиции 7 августа около 13:45 поступило сообщение от диспетчера железнодорожного вокзала об обнаружении на путях человека без признаков жизни.

Во время первоочередных следственных действий установлена личность погибшего – это 58-летний местный житель.

По предварительной информации судебно-медицинского эксперта, на теле умершего отсутствуют признаки травмирования и следы насильственной смерти. Для установления причины смерти предназначена экспертиза.

По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются следователями.

Напомним, на румынском берегу Тисы нашли тело утопленника. С начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины это уже 39-й трагический случай на речном участке границы.

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