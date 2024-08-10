В Полтаве на железнодорожных путях нашли тело мужчины, который погиб при загадочных обстоятельствах

В Полтаве обнаружили тело мужчины на железнодорожном пути.
В Полтаве на железнодорожном пути нашли тело мужчины, погибшего при неизвестных обстоятельствах.
Об этом сообщает полиция Полтавской области.
В отделение №1 (Подольский район) Полтавского районного управления полиции 7 августа около 13:45 поступило сообщение от диспетчера железнодорожного вокзала об обнаружении на путях человека без признаков жизни.
Во время первоочередных следственных действий установлена личность погибшего – это 58-летний местный житель.
По предварительной информации судебно-медицинского эксперта, на теле умершего отсутствуют признаки травмирования и следы насильственной смерти. Для установления причины смерти предназначена экспертиза.
По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются следователями.
Напомним, на румынском берегу Тисы нашли тело утопленника. С начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины это уже 39-й трагический случай на речном участке границы.
Читайте также:
- Река смерти для уклонистов: как мужчины пытаются бежать из Украины через Тису
- В 30 метрах от украинского берега Тисы обнаружили тело человека: детали, фото
- "Мы чуть не утонули": как отчаянно бегут за границу украинские уклонисты — The Economist