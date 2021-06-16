В Полтаве нашли в ливневой канализации труп мужчины, который осенью пропал без вести (фото)

Точную личность найденного тела в ливневой канализации должна установить экспертиза.

В Полтаве днем 15 июня в ливневой канализации обнаружили труп. Причина смерти погибшего пока неизвестна. Местные правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции области.

Известно, что труп обнаружили во время чистки ливневой канализации по переулку Рибальсткому в Подольском районе Полтавы. Звонок о жуткой находке поступил копам 15 июня, около 14:30.

Подозревают, что останки тела могут принадлежать местному мужчине, 1949 года, которого с октября 2020 разыскивали и считали без вести пропавшим.

Сейчас проводятся следственные действия. Должны также назначить соответствующие экспертизы, которые должны окончательно подтвердить личность умершего. Обстоятельства и причины смерти мужчины устанавливаются.

Напомним, в Днепре на жилом массиве Тополь местные жители обнаружили труп мужчины. В результате чего он погиб, пока неизвестно.

А в Николаеве мужчина вытащил из реки тело в простыне с кучей камней. Погибшим оказался 64-летний мужчина, которого больше недели разыскивали как без вести пропавшего.

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