В Полтаве неизвестные ночью подожгли городскую налоговую (фото)

В настоящее время правоохранители разыскивают тех, кто совершил преступление.

В Полтаве 15 октября около 1:30 неизвестные подожгли управление государственной налоговой службы. В настоящее время правоохранители разыскивают тех, кто совершил преступление.

Об этом сообщил представитель Полтавского райуправления полиции Василий Зуб, передает Общественное.

В результате поджога в помещении управления государственной налоговой службы обгорели двери главного входа и банкомат. Наиболее повреждены нижние части входных конструкций, а также на ковриках видны следы горения.

Последствия поджога.

Спикер полиции Василий Зуб отметил, что правоохранители начали уголовное производство по части второй статьи Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", за которое предусмотрена максимальная санкция — 10 лет лишения свободы.

Последствия поджога.

Напомним, в Соснице на Черниговщине произошел пожар жилого дома, в котором погибли мужчина и несовершеннолетняя девушка.

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