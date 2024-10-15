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В Полтаве неизвестные ночью подожгли городскую налоговую (фото)

В Полтаве неизвестные ночью подожгли городскую налоговую (фото)

Последствия поджога.

В настоящее время правоохранители разыскивают тех, кто совершил преступление.

В Полтаве 15 октября около 1:30 неизвестные подожгли управление государственной налоговой службы. В настоящее время правоохранители разыскивают тех, кто совершил преступление.

Об этом сообщил представитель Полтавского райуправления полиции Василий Зуб, передает Общественное.

В результате поджога в помещении управления государственной налоговой службы обгорели двери главного входа и банкомат. Наиболее повреждены нижние части входных конструкций, а также на ковриках видны следы горения.

Последствия поджога. / ©
Последствия поджога.

Спикер полиции Василий Зуб отметил, что правоохранители начали уголовное производство по части второй статьи Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", за которое предусмотрена максимальная санкция — 10 лет лишения свободы.

Последствия поджога. / ©
Последствия поджога.

Напомним, в Соснице на Черниговщине произошел пожар жилого дома, в котором погибли мужчина и несовершеннолетняя девушка.

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