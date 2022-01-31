В Полтаве неизвестный изуродовал собак и выбросил их тела на всеобщее обозрение

Жестокое обращение с животными горожане уже фиксировали и раньше — догхантеры травили и похищали домашних четырехлапых.
В Полтаве неизвестный жестоко расправился с несколькими собаками, после чего выбросил их тела возле кладбища.
Об этом пишет издание "Зміст".
Как стало известно, происшествие случилось на Крутом берегу города. Там возле кладбища местные жители нашли несколько изуродованных трупов собак. Жестокое обращение с животными горожане уже фиксировали и ранее — догхантеры травили и похищали домашних питомцев.
“Все думали, что собаки убегают из-за салютов. У нашей соседки недавно отравили собаку. У нее был большой пес, а кто-то через изгородь бросил яд. Местные видели мужчину, который травит собак, намеренно разбрасывает мясо. После него животные умирают. Сегодня (30 января, — ред.) люди шли у местного кладбища и увидели, что кто-то выгрузил собак и сообщили в нашу вайбер-группу об этих ужасах. Там лапы, шкуры выделаны без мяса. Мы вызвали полицию”, — рассказала горожанка Татьяна Горжий.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все детали произошедшего.
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