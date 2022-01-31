В Полтаве неизвестный изуродовал собак и выбросил их тела на всеобщее обозрение

В Полтаве неизвестный изуродовал собак и выбросил их тела на всеобщее обозрение

Жестокое обращение с животными горожане уже фиксировали и раньше — догхантеры травили и похищали домашних четырехлапых.

В Полтаве неизвестный жестоко расправился с несколькими собаками, после чего выбросил их тела возле кладбища.

Об этом пишет издание "Зміст".

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Как стало известно, происшествие случилось на Крутом берегу города. Там возле кладбища местные жители нашли несколько изуродованных трупов собак. Жестокое обращение с животными горожане уже фиксировали и ранее — догхантеры травили и похищали домашних питомцев.

“Все думали, что собаки убегают из-за салютов. У нашей соседки недавно отравили собаку. У нее был большой пес, а кто-то через изгородь бросил яд. Местные видели мужчину, который травит собак, намеренно разбрасывает мясо. После него животные умирают. Сегодня (30 января, — ред.) люди шли у местного кладбища и увидели, что кто-то выгрузил собак и сообщили в нашу вайбер-группу об этих ужасах. Там лапы, шкуры выделаны без мяса. Мы вызвали полицию”, — рассказала горожанка Татьяна Горжий.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все детали произошедшего.

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