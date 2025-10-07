ТСН в социальных сетях

Украина
253
1 мин

В Полтаве ночью раздались взрывы: город атакуют БпЛА

В регионе работают силы противовоздушной обороны.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Работа сил ПВО

Работа сил ПВО / © Associated Press

В ночь на 7 октября в Полтаве раздался взрыв во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

Корреспонденты сообщили, что взрыв прогремел примерно в 01:10.

Перед этим Воздушные силы заявляли, что на город направляются вражеские ударные БПЛА с севера и юга.

Глава Полтавской ОВ Владимир Когут сообщил, что в области работают силы противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 7 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в Харькове раздалась серия взрывов. Городской голова Игорь Терехов подтвердил факт атаки.

