В Полтаве ночью раздались взрывы: город атакуют БпЛА

Работа сил ПВО / © Associated Press

В ночь на 7 октября в Полтаве раздался взрыв во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

Корреспонденты сообщили, что взрыв прогремел примерно в 01:10.

Перед этим Воздушные силы заявляли, что на город направляются вражеские ударные БПЛА с севера и юга.

Глава Полтавской ОВ Владимир Когут сообщил, что в области работают силы противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 7 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в Харькове раздалась серия взрывов. Городской голова Игорь Терехов подтвердил факт атаки.