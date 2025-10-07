- Дата публикации
В Полтаве ночью раздались взрывы: город атакуют БпЛА
В регионе работают силы противовоздушной обороны.
В ночь на 7 октября в Полтаве раздался взрыв во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
Корреспонденты сообщили, что взрыв прогремел примерно в 01:10.
Перед этим Воздушные силы заявляли, что на город направляются вражеские ударные БПЛА с севера и юга.
Глава Полтавской ОВ Владимир Когут сообщил, что в области работают силы противовоздушной обороны.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 7 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что в Харькове раздалась серия взрывов. Городской голова Игорь Терехов подтвердил факт атаки.