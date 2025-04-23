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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Полтаве один из дронов упал вблизи многоэтажки (фото)

Массированный российский удар БпЛА по Полтаве: травмированы три человека

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Атака дронов на Полтаву

Атака дронов на Полтаву

В ночь на 23 апреля 2025 года под вражескими атаками оказалась исключительно гражданская инфраструктура Полтавы. Повреждены жилые дома, предприятия, склады, гаражи.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщении в соцсетях.

Один из дронов упал вблизи многоэтажки — выбиты стекла, поврежден фасад. Три человека получили травмы.

Возникли пожары: огнеборцы укротят пламя.

Продолжается ликвидация последствий ударов. На месте работают психологи ГСЧС, оказывающие помощь пострадавшим жителям.

Напомним, что ранее произошла атака дронов на Одессу: город снова в огне — что известно о последствиях.

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