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В Полтаве один из дронов упал вблизи многоэтажки (фото)
Массированный российский удар БпЛА по Полтаве: травмированы три человека
В ночь на 23 апреля 2025 года под вражескими атаками оказалась исключительно гражданская инфраструктура Полтавы. Повреждены жилые дома, предприятия, склады, гаражи.
Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщении в соцсетях.
Один из дронов упал вблизи многоэтажки — выбиты стекла, поврежден фасад. Три человека получили травмы.
Возникли пожары: огнеборцы укротят пламя.
Продолжается ликвидация последствий ударов. На месте работают психологи ГСЧС, оказывающие помощь пострадавшим жителям.
Напомним, что ранее произошла атака дронов на Одессу: город снова в огне — что известно о последствиях.