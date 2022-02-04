В Полтаве окончательно ликвидировали памятник российскому полководцу: фото

Монумент Суворову привезли из столицы – раньше он стоял во дворе киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

Памятник российскому полководцу Александру Суворову, который привезли из столицы на хранение в Полтавский музей тяжелой бомбардировочной авиации (филиал Национального военно-исторического музея), окончательно демонтирован.

Об этом сообщил региональный представитель Украинского института национальной памяти Олег Пустовгар на своей Facebook-странице.

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Ликвидацию монумента аргументировали тем, что он "не является памяткой истории, искусства, культуры, архитектуры, градостроительства, науки и техники" и несет в себе "элементы советской пропаганды".

"Он был изготовлен в 1974 году скульптором-любителем, а потому вопрос его художественной ценности открыт. Указанный памятник был одним из элементов советской наглядной агитации и пропаганды, потерявшей свое значение после обретения Украиной независимости. Следовательно, целесообразность музеефикации и экспонирования этой памяти может рассматриваться в контексте монументальной пропаганды эпохи СССР", — говорится в письме Украинского института национальной памяти, направленном в музей.

В конце концов, памятник был демонтирован.

Facebook / Олег Пустовгар

"Констатирую конструктивный подход дирекции музея. Недоразумение, ошибка исправлена. Полтава оказалась негостеприимной к палачу украинского и польского народов. Где-то меньше, чем полгода простоял", — написал по этому поводу Пустовгар.

Как известно, под руководством Суворова в 1778 году произошла насильственная депортация из Крыма в тогдашнюю Азовскую губернию Российской империи более 30 тысяч крымских христиан (греков и армян), в результате которой погибли около половины переселенцев. Суворов также причастен к истреблению части ногайцев – народа, который в 17 веке населял земли Северного Причерноморья – территории южных областей современной Украины. В 1794 году возглавляемый Суворовым русский карательный корпус подавил польское освободительное восстание во главе с Тадеушем Костюшко.

Напомним, на мосту Патона в Киеве одну из звезд заменили барельефом Архангела Михаила.

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