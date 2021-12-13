В Полтаве организатора акции против карантиных ограничений оштрафовали за нарушение карантина

В Полтаве организатора акции против карантиных ограничений оштрафовали за нарушение карантина

Полиция составила протокол на организатора акции, а с другими участниками провели профилактическую беседу.

В Полтаве на выходных группа людей организовала антикарантинную акцию. На организатора правоохранители составили админпротокол за нарушение карантина.

Об этом сообщает "Зміст".

В супермаркете "Велмарт" в Полтаве группа людей устроила акцию протеста против масочного режима и ковид-сертификатов у касс. Участники пытались приобрести товар, не соблюдая карантинные требования. Кассиры им отказали.

Как сообщил представитель полиции Полтавской области Роман Гришин, на организатора акции Дениса Корнеева правоохранители составили админпротокол, а со всеми другими участниками провели разъяснительную работу.

По словам администратора магазина Галины, работники написали несколько заявлений в полицию из-за препятствования работе магазина.

"Перекрыли более 10 касс, покупатели жаловались, потому что не смогли быстро и беспрепятственно совершить покупки и уходили из магазина. Мы теряем товарооборот. Трем кассирам стало плохо, вызвали скорую помощь. На одну из кассирок один из протестующих плюнул, потому что ему не пробили товар. Но мы не можем продать товар человеку без маски", — рассказала администратор.

Некоторые участники акции, которым отказались пробивать товар, принялись его есть прямо у касс. Охрана написала тоже заявление в полицию, потому что товар был вынесен за пределы кассы.

Участники акции написали коллективное заявление о нарушении их конституционных прав и передали его правоохранителям.

Напомним, что в Мелитополе Запорожской области местную жительницу обвинили в нарушении карантинных требований и она предстала перед судом, поскольку находилась на улице без паспорта.

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