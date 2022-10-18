В Полтаве осудили диверсанта, который оставлял метки для врага и ударил ножом двоих людей, которые это заметили

Полтавский суд вынес приговор диверсанту, ударившему ножом двух человек.

Об этом сообщает интернет-издание "Полтавщина".

Киевский райсуд Полтавы вынес приговор Павлу Рославлеву, который в феврале вроде бы ставил метки для врага в Полтаве, а во время задержания ударил ножом двоих жителей Половок. Суд назначил мужчине 6 лет заключения.

Так, в конце февраля в Полтаве прохожие заметили мужчину, который, по их словам, ставил метки у дамбы. Диверсанты стали задерживать прохожие. Во время задержания мужчина успел ударить ножом 20-летнего парня и принялся бежать. Это увидела женщина за рулем автомобиля. Она сбила беглеца. После этого к нему подбежали другие мужчины и скрутили диверсанта. Задержанный успел нанести ножевое ранение еще и старшему мужчине.

Обоих пострадавших тогда госпитализировали, а нападавшего отправили в СИЗО, где он находится до сих пор.

Известно, что осужденный Павел Рославлев — уроженец Полтавы. Согласно материалам дела, мужчине объявили подозрение в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений (ч.1 ст. 121 УК Украины). Квалификацию преступления не меняли и во время судебного разбирательства — а потому по делу нет официальных упоминаний о причастности обвиняемого к диверсиям и вражеским меткам.

Сам подозреваемый свою причастность к диверсии отрицает, мол, в тот день "шел в церковь", когда на него неожиданно набросились люди с криками "лови диверсанта" и "забросали его камнями, мусором, стреляли в него из травматического оружия и применили слезоточивый газ". Якобы после нападения на себя мужчина вынужден был защищаться.

Тем не менее, суд признал виновным Рославлева в нанесении тяжких телесных повреждений потерпевшим и назначил ему 6 лет лишения свободы.

Напомним, что на Херсонщине Силы обороны потрепали вражескую ДРГ, которая пыталась обойти их позиции и зайти с тыла, со стороны Новой Каменки.

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