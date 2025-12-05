- Дата публикации
-
В Полтаве питбуль напал на полицейских: что известно об инциденте (видео)
Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего в областном центре инцидента.
В Сети появилось видео, как в Полтаве питбуль набросился на двух полицейских. Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.
Об этом сообщил в комментарии ТСН.ua спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.
По его словам, «стражи порядка выясняют все обстоятельства происшествия». В частности то, где и когда было снято видео, облетевшее Сеть.
Видео с нападением собаки появилось в Телеграмм-канале “Труха.Полтава”. Очевидцы говорят, что между копами и мужчиной начался спор. На видео видно, как неизвестный размахивал кулаками в сторону копа, когда на него напал питбуль. Собаку, по словам прохожих, спустила женщина.
