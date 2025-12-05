ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
243
Время на прочтение
1 мин

В Полтаве питбуль напал на полицейских: что известно об инциденте (видео)

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего в областном центре инцидента.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Питбуль.

Питбуль. / © visualhunt.com

В Сети появилось видео, как в Полтаве питбуль набросился на двух полицейских. Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

Об этом сообщил в комментарии ТСН.ua спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

По его словам, «стражи порядка выясняют все обстоятельства происшествия». В частности то, где и когда было снято видео, облетевшее Сеть.

Видео с нападением собаки появилось в Телеграмм-канале “Труха.Полтава”. Очевидцы говорят, что между копами и мужчиной начался спор. На видео видно, как неизвестный размахивал кулаками в сторону копа, когда на него напал питбуль. Собаку, по словам прохожих, спустила женщина.

Напомним, 3 декабря во Львове мужчина убил сотрудника ТЦК. 30-летний львовянин во время проверки документов нанес военному ножевое ранение. Потерпевшего, являвшегося ветераном АТО, спасти не удалось.

Нападающего Григория Кидрука задержали. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Дата публикации
Количество просмотров
243
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie