В Полтаве по программе Зеленского «Большая стройка» началась реставрация главного музея области

В Полтаве в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» начались работы по реставрации Краеведческого музея имени Василия Кричевского, который обладает экспозицией с 300 тыс. экспонатов и считается «жемчужиной» всей Полтавщины.

О начале работ сообщает пресс-служба Полтавской ОГА.

По словам председателя Полтавской ОГА Олега Синегубова, решение о проведении реставрации музея, основанного в 1891 году, было принято в прошлом году после визита в область Президента Владимира Зеленского.

«С сегодняшнего дня начинаются реставрационные работы «жемчужины» Полтавщины — нашего Краеведческого музея. К этому мы шли почти год. Когда на наше приглашение Президент Украины Владимир Зеленский посетил музей, он был поражен коллекциями и экспонатами. Конечно, мы рассказали и о всех существующих проблемах с крышей, полом и стенами. После чего получили задание реставрировать здание», — рассказал Синегубов.

В ходе реставрации надо будет сохранить аутентичный вид здания и внутренних помещений и одновременно внедрить новейшие технические разработки, чтобы обеспечить презентабельность и информативность выставочных залов и экспонатов.

На реставрацию музея имени Кричевского из государственного бюджета будет выделено 105 млн грн, еще 11,2 млн грн поступят из областного бюджета.

Как рассказал председатель ОГА, в ходе работ будут отремонтированы зал для торжеств, вестибюль, выставочные залы, крыша и цокольный этаж. Отдельно предусмотрено оборудования подогрева крыши для предотвращения скопления снежных глыб.

В здании будет оборудована современная система пожаротушения. Реставраторы восстановят оригинальные колонны, паркет, светильники, а также разрушенные кессоны. Все помещения музея будут выполнены с соблюдением норм инклюзивности.

Напомним, в этом году президент Владимир Зеленский дал старт национальной программе «Большая реставрация», цель которой — восстановить памятники культуры Украины.

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