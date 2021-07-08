В Полтаве полиция остановила автомобиль за нарушение, а нашла под капотом котенка: история чудесного спасения

Котенок залез под капот автомобиля и попал в ловушку между радиатором и его решеткой.
Полтавские патрульные Оксана Калан и Николай Мокрецов остановили автомобиль за нарушение ПДД. Во время осмотра автомобиля обнаружили под капотом маленького котенка.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Полтавской области.
"Когда инспекторы общались с водителем, то послышалось жалобное мяуканье, которое доносилось изнутри авто, но в салоне животных не было, и водитель тоже не понимал, что это за звуки. Патрульные начали осматривать автомобиль снаружи и обнаружили, что маленький котенок залез под капот автомобиля и попал в ловушку между радиатором и его решеткой ", — рассказали в полиции.
По словам полицейских, в тот день было очень жарко, а от радиатора авто шел еще более горячий воздух — животное могло погибнуть, поэтому действовать нужно было очень быстро.
"Патрульный Николай вместе с водителем открутили металлическую защиту двигателя и достали котенка невредимым. А Оксана не смогла остаться в стороне и сразу решила забрать пушистика себе. Котенка назвали Ракета", — отметили правоохранители.
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