В Полтаве попрощаются с 10-летней школьницей, которая умерла после урока физкультуры

Причина смерти ребенка еще неизвестна.

Сегодня в Полтаве попрощаются с 10-летней Валерией. Она умерла после того, как ей стало плохо на уроке физкультуры.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 17 сентября.

Отмечается, что причина смерти ребенка до сих пор неизвестна. Перед началом учебного года родители предоставили лицею ежегодную медицинскую справку. Девочка согласно ней была здорова. Занималась в основной группе по физкультуре.

В тот день, по словам директора, серьезных физических нагрузок на уроке не было. Внезапно пятикласснице стало плохо и она потеряла сознание. Ее тщетно пытались реанимировать учителя, медработники лицея, бригада "скорой". Ребенка доставили в больницу, но помочь ей там уже не смогли.

Напомним, что трагедия произошла 15 сентября в лицее №33 Полтавы.

Новости Украины: смерть на физкультуре - в Полтаве будут прощаться с 10-летней Валерией

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