В Полтаве попрощаются с 10-летней школьницей, которая умерла после урока физкультуры

Причина смерти ребенка еще неизвестна.
Сегодня в Полтаве попрощаются с 10-летней Валерией. Она умерла после того, как ей стало плохо на уроке физкультуры.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 17 сентября.
Отмечается, что причина смерти ребенка до сих пор неизвестна. Перед началом учебного года родители предоставили лицею ежегодную медицинскую справку. Девочка согласно ней была здорова. Занималась в основной группе по физкультуре.
В тот день, по словам директора, серьезных физических нагрузок на уроке не было. Внезапно пятикласснице стало плохо и она потеряла сознание. Ее тщетно пытались реанимировать учителя, медработники лицея, бригада "скорой". Ребенка доставили в больницу, но помочь ей там уже не смогли.
Напомним, что трагедия произошла 15 сентября в лицее №33 Полтавы.