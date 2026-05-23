- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 18
- Время на прочтение
- 1 мин
В Полтаве после атаки дронов вспыхнул пожар и повреждены здания
В Полтавской общине в результате атаки российских беспилотников возник пожар, а взрывная волна повредила административные здания и жилые дома. Пока информации о пострадавших нет.
В Полтавской общине в результате атаки вражеских беспилотников произошел пожар. Также взрывной волной выбило окна в административных зданиях и жилом фонде.
Об этом сообщили в официальном Telegram-канале секретаря Полтавского городского совета Екатерины Ямщиковой .
Пока известно о нескольких обращениях относительно повреждения окон в жилых домах. Информация о масштабах разрушений уточняется.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Обращений в городские больницы также не поступало.
Профильные службы работают вместе с оперативными подразделениями на местах ударов. Жителей, чье имущество было повреждено из-за атаки или взрывной волны, призвали обращаться в экстренные службы или городскую оперативную службу.
Напомним, что ранее РФ атаковала жилые дома в Полтаве : в городе начались перебои с водой и светом