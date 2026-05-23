В Полтаве после атаки дронов вспыхнул пожар и повреждены здания

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

В Полтавской общине в результате атаки вражеских беспилотников произошел пожар. Также взрывной волной выбило окна в административных зданиях и жилом фонде.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале секретаря Полтавского городского совета Екатерины Ямщиковой .

Пока известно о нескольких обращениях относительно повреждения окон в жилых домах. Информация о масштабах разрушений уточняется.

Реклама

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Обращений в городские больницы также не поступало.

Профильные службы работают вместе с оперативными подразделениями на местах ударов. Жителей, чье имущество было повреждено из-за атаки или взрывной волны, призвали обращаться в экстренные службы или городскую оперативную службу.

Напомним, что ранее РФ атаковала жилые дома в Полтаве : в городе начались перебои с водой и светом

Новости партнеров