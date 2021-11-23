В Полтаве после драки между соседями женщина попала в больницу с травмой головы

В Полтаве после драки между соседями женщина попала в больницу с травмой головы

Ударившего женщину соседа задержали.

В Полтаве сосед во время потасовки травмировал соседку. Женщина попала в больницу с черепно-мозговой травмой.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Полтавской области.

В полицию поступило сообщение от медицинских работников о госпитализации из частного сектора Шевченковского района 57-летней местной жительницы. У женщины диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полиция установила, что у потерпевшей возник конфликт с 48-летним соседом. Во время ссоры женщина получила тяжелую травму", — прокомментировал временный исполняющий обязанности начальника Полтавского районного управления полиции Иван Ващенко.

По факту травмирования женщины следователи открыли уголовное производство по ч 1 статье 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Фигурант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, что в поселке Гожулы в Полтавской области посреди улицы нашли тело мужчины. Об инциденте полиции сообщили приехавшие на место происшествия медики и констатировали смерть гражданина.

Читайте также: