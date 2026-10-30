Последствия атаки на Полтаву

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В Полтаве на территории гаражного кооператива упал беспилотник. В результате загорелись гараж и легковой автомобиль.

Об этом сообщил глава Полтавской областной государственной администрации Виталий Дякивнич.

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По предварительным данным, в результате падения БпЛА пострадал один человек. Ему оказывается необходимая помощь. На месте происшествия работают все соответствующие службы.

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Вражеские удары по Полтавской области — последние новости

Напомним, в ночь на 30 октября российские войска атаковали промышленное предприятие в Полтавской области⁠.

«В Кременчугском районе враг атаковал одно из промышленных предприятий», — отметил Дякивнич.

Накануне, 29 октября, под российским ударом оказался многоквартирный жилой дом в Кременчуге. В результате атаки погибли три человека, еще 32 получили ранения, в том числе шестеро детей. Девять пострадавших были доставлены в больницы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В связи с гибелью людей в результате российского обстрела 30 октября в Полтавской области объявили днем траура.

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