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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия посреди дня ударила по Полтаве: вспыхнул пожар, есть раненый — детали

Падение беспилотника в Полтаве привело к возгоранию гаража и автомобиля. По предварительным данным, один человек получил ранения, ему оказывается необходимая помощь.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Последствия атаки на Полтаву

Последствия атаки на Полтаву

В Полтаве на территории гаражного кооператива упал беспилотник. В результате загорелись гараж и легковой автомобиль.

Об этом сообщил глава Полтавской областной государственной администрации Виталий Дякивнич.

По предварительным данным, в результате падения БпЛА пострадал один человек. Ему оказывается необходимая помощь. На месте происшествия работают все соответствующие службы.

Вражеские удары по Полтавской области — последние новости

Напомним, в ночь на 30 октября российские войска атаковали промышленное предприятие в Полтавской области⁠.

«В Кременчугском районе враг атаковал одно из промышленных предприятий», — отметил Дякивнич.

Накануне, 29 октября, под российским ударом оказался многоквартирный жилой дом в Кременчуге. В результате атаки погибли три человека, еще 32 получили ранения, в том числе шестеро детей. Девять пострадавших были доставлены в больницы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В связи с гибелью людей в результате российского обстрела 30 октября в Полтавской области объявили днем траура.

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