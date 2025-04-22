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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1778
Время на прочтение
1 мин

В Полтаве после взрывов — перебои со светом: что известно

Россия сегодня массированно атаковала Полтаву «Шахедами».

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Удар по Полтаве 22 апреля

Удар по Полтаве 22 апреля / © pixabay.com

В Полтаве поздно вечером, 22 апреля, раздались взрывы.

Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

«Уважаемые полтавчане. Находитесь вдали от окон и в безопасных местах. Общество под атакой БПЛА», — сообщала и.о. городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова.

По информации «Суспільне Полтава», город массированно атаковали «Шахеды». После прилетов в Полтаве наблюдаются перебои с электроснабжением.

Напомним, что сегодня вечером российские дроны также атаковали Одессу.

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Дата публикации
Количество просмотров
1778
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