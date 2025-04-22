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- Украина
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В Полтаве после взрывов — перебои со светом: что известно
Россия сегодня массированно атаковала Полтаву «Шахедами».
В Полтаве поздно вечером, 22 апреля, раздались взрывы.
Об этом сообщили местные жители в соцсетях.
«Уважаемые полтавчане. Находитесь вдали от окон и в безопасных местах. Общество под атакой БПЛА», — сообщала и.о. городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова.
По информации «Суспільне Полтава», город массированно атаковали «Шахеды». После прилетов в Полтаве наблюдаются перебои с электроснабжением.
Напомним, что сегодня вечером российские дроны также атаковали Одессу.