Удар по Полтаве 22 апреля / © pixabay.com

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В Полтаве поздно вечером, 22 апреля, раздались взрывы.

Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

«Уважаемые полтавчане. Находитесь вдали от окон и в безопасных местах. Общество под атакой БПЛА», — сообщала и.о. городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова.

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По информации «Суспільне Полтава», город массированно атаковали «Шахеды». После прилетов в Полтаве наблюдаются перебои с электроснабжением.

Напомним, что сегодня вечером российские дроны также атаковали Одессу.