В среду, 30 ноября, в Полтаве посреди улицы нашли мертвого 43-летнего полицейского. Тело правоохранителя обнаружил прохожий.

Об этом сообщили в полиции Полтавской области.

"Сегодня, около 7 утра, прохожий сообщил в полицию об обнаруженном теле мужчины без признаков жизни на одной из улиц Подольского района. Во время проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили его личность. Им оказался работник полиции, 1979 года рождения", — говорится в сообщении.

Что стало причиной смерти правоохранителя – пока неизвестно. В полиции открыли уголовное производство и проводят расследование.

Напомним, в одном из сел Теребовлянской громады Тернопольской области 43-летний мужчина во время сна упал с кровати в яму и погиб.

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