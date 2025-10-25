В Полтаве постелили ковры на остановке: в чем причина (фото)

Автобусная остановка в Полтаве / © 0532.ua

Реклама

Жители одного из микрорайонов Полтавы самостоятельно обустроили автобусную остановку, которую власти обещают построить уже несколько лет. Тротуар просто застелили коврами.

Об этом сообщает местный сайт 0532.ua.

Как выяснили журналисты, местные жители неоднократно обращались к городским властям с просьбой установить остановку, чтобы пассажиры не ждали транспорт в грязи.

Реклама

В конце концов люди решили действовать сами — постелили ковры.

После появления такой «инсталляции» в Управлении капитального строительства Полтавы пообещали, что настоящая остановка на этом месте появится уже в начале следующего года.

Руководитель управления Максим Медведев пояснил, что сейчас в работе находится 50 проектов по обустройству остановок по всему городу, в первую очередь будет сделано 16, среди которых и та, которую «обустроили», застелив коврами.

Напомним, в Киеве пассажиров будет обслуживать немецкий двухэтажный автобус. Он будет курсировать только в субботу и воскресенье на маршруте № 57.