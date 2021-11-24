В Полтаве при загадочных обстоятельствах из окна многоэтажки выпала женщина (фото)

В Полтаве при загадочных обстоятельствах из окна многоэтажки выпала женщина (фото)

Пока неизвестно, с какого этажа выпала пенсионерка.

В Полтаве днем 24 ноября из окна многоэтажки выпала пенсионерка. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Об этом сообщили в Нацполиции области.

Происшествие случилось около 12:00 на улице Кондратюка. Там из окна многоэтажки выпала 79-летняя женщина. Об инциденте в полиции сообщили очевидцы трагедии. Сейчас неизвестно, с какого именно этажа выпала пенсионерка и что стало причиной случившегося.

“Следователи выясняют обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины. Продолжаются следственные действия”, — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

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