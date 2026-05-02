Взрыв

В субботу, 2 мая, в Полтаве прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные медиа.

Секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова сообщила, что над Полтавой зафиксирован беспилотник, работает противовоздушная оборона.

Напомним, вечером 2 мая в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских беспилотников. Угроза также фиксировалась и для ряда других регионов Украины.

Также российские войска совершили массированную атаку на автозаправочные станции в Харькове — зафиксировано по меньшей мере четыре попадания по АЗС.

