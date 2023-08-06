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В Полтаве произошел взрыв в многоэтажке: что известно

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В Полтаве произошел взрыв в многоэтажке: что известно

В Полтаве в многоквартирном доме произошел взрыв / Фото: pixabay.com

Инцидент произошел в многоквартирном доме в микрорайоне Институт связи.

В воскресенье, 6 августа, в Полтаве произошел взрыв в многоквартирном доме. В результате инцидента двух человек госпитализировали в больницу

Об этом сообщил представитель спасателей Полтавщины Виталий Шкаревский, передает "Суспільне".

По предварительной информации, в доме произошла утечка газа. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и полиция.

Двое человек были госпитализированы в больницу.

Место происшествия. Фото Суспільне Полтава / © Суспільне
Место происшествия. Фото Суспільне Полтава / Фото: Суспільне

Напомним, ночью против 22 июня в Киеве произошел взрыв в 16-этажном жилом доме. В результате инцидента были погибшие и пострадавшие, разрушены несколько квартир.

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Дата публикации
Просмотры
1156
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