В Полтаве произошел взрыв в многоэтажке: что известно

Инцидент произошел в многоквартирном доме в микрорайоне Институт связи.
В воскресенье, 6 августа, в Полтаве произошел взрыв в многоквартирном доме. В результате инцидента двух человек госпитализировали в больницу
Об этом сообщил представитель спасателей Полтавщины Виталий Шкаревский, передает "Суспільне".
По предварительной информации, в доме произошла утечка газа. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и полиция.
Двое человек были госпитализированы в больницу.
Напомним, ночью против 22 июня в Киеве произошел взрыв в 16-этажном жилом доме. В результате инцидента были погибшие и пострадавшие, разрушены несколько квартир.
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