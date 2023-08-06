В Полтаве произошел взрыв в многоэтажке: что известно

Инцидент произошел в многоквартирном доме в микрорайоне Институт связи.

В воскресенье, 6 августа, в Полтаве произошел взрыв в многоквартирном доме. В результате инцидента двух человек госпитализировали в больницу

Об этом сообщил представитель спасателей Полтавщины Виталий Шкаревский, передает "Суспільне".

По предварительной информации, в доме произошла утечка газа. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и полиция.

Двое человек были госпитализированы в больницу.