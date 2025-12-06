ТСН в социальных сетях

Украина
1013
1 мин

В Полтаве произошли взрывы

На Полтавщине с вечера не прекращается тревога.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Дым.

Дым. / © Associated Press

Около 08:00 субботы, 6 декабря, в Полтаве произошли мощные взрывы. В регионе более девяти часов раздаются сирены – с 22:42 5 декабря.

Об этом сообщили местные медиа.

"В Полтаве было слышно звук взрыва", - сообщили корреспонденты "Суспільного".

Напомним, сегодня утром в Луцке произошли мощные взрывы , небо – в дыму. По данным городских властей, областной центр атаковали БпЛА. После ударов в городе горят продуктовые склады в одном из микрорайонов.

1013
