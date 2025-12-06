- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1013
- Время на прочтение
- 1 мин
В Полтаве произошли взрывы
На Полтавщине с вечера не прекращается тревога.
Около 08:00 субботы, 6 декабря, в Полтаве произошли мощные взрывы. В регионе более девяти часов раздаются сирены – с 22:42 5 декабря.
Об этом сообщили местные медиа.
"В Полтаве было слышно звук взрыва", - сообщили корреспонденты "Суспільного".
Напомним, сегодня утром в Луцке произошли мощные взрывы , небо – в дыму. По данным городских властей, областной центр атаковали БпЛА. После ударов в городе горят продуктовые склады в одном из микрорайонов.