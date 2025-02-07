В Полтаве простились с военным и его женой, которых убила российская ракета

Андрей и Наталья Притулы погибли во время ракетного удара РФ по многоэтажке в Полтаве. Супругов нашли под завалами в объятиях друг друга.

В Полтаве 6 февраля в последний путь провели военного Андрея Притулу и его жену Наталью, погибших в результате кровавого ракетного удара РФ по многоэтажке города 1 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Полтавского горсовета.

Обряд похорон отправили в Свято-Успенском кафедральном соборе Полтавы.

Попрощаться с супругами Притул пришли родные, близкие, знакомые и друзья.

Андрей Притула родился 21 марта 1984 года, защищал Украину еще со времен АТО. В декабре 2024 года был уволен из рядов ВСУ.

Фото: Полтавский городской совет

Наталья Притула родилась 31 декабря 1978 года, работала швеей на фабрике "Ворскла".

Андрей и Наталья 10 лет прожили в Полтаве и планировали свое будущее, но их жизнь оборвала российская ракета.

Подробнее о защитнике Андрее Притуле мы писали в этой статье. Отмечалось, что Виталий Притула, младший брат погибшего, тоже военный и пропал без вести на фронте в июне 2024 года.

Напомним, в ночь на 1 февраля Россия нанесла по Украине очередной комбинированный удар. В Полтаве вражеская ракета разрушила целый подъезд пятиэтажного дома.

В результате вражеского удара погибли 14 человек, в том числе трое детей — 7,9 и 12 лет.

Во время ракетного удара погибла семья Яворских: Елена Яворская, ее муж Дмитрий и их 9-летняя дочь София.

Также погибла еще одна семья – 40-летний Сергей и 38-летняя Екатерина Запашни, а также их 12-летняя дочь Диана и 7-летний сын Даниил.

Вот полный список всех погибших во время ракетного удара по Полтаве.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.