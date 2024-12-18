В Полтаве пьяный руководитель областной психбольницы на экскаваторе сносил орех и стрелял в людей: фото

В Полтаве пьяный руководитель областной психбольницы на экскаваторе сносил орех и стрелял в людей.

Об этом сообщает издание "Полтавщина".

Жители дома сообщили, что Виктор Волошин заехал во двор ОСМД, чтобы самовольно снести дерево ореха, которое ему мешало.

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В "Полтавщину" обратился руководитель ОСМД "Затишок на Балакіна" (ул. Семена Антонца, 18) Александр Литвиненко. Он попросил обнародовать историю, которая произошла у них во дворе 16 декабря этого года.

Что говорят в полиции

В настоящее время следователи устаноили всех участников конфликта. Ими оказались местные мужчины (40, 57 и 72 года). Все трое участников конфликта получили телесные повреждения, степень тяжести которых выясняется.

Кроме того, у 40-летнего полтавчанина следователи изъяли устройство для отстрела патронов с резиновыми пулями.

По этому факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры начато уголовное производство по части 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины".

Что говорят в ОСМД

Жители переживают, что без публичного освещения отдельные участники происшествия выйдут сухими из воды. Они подразумевают 40-летнего Виктора Волошина, руководителя КП "Областное учреждение по предоставлению психиатрической помощи Полтавского облсовета".

Нетрезвый Волошин приехал на этом экскаваторе

Вот что рассказывает руководитель ОСМД Александр Литвиненко: "Волошин не прописан в нашем доме, но часто приезжает сюда к одному человеку. В тот вечер он приехал на экскаваторе, в нетрезвом состоянии и пытался снести растительное во дворе ореховое дерево. По мнению Волошина, оно ему мешает парковать свой автомобиль у дома. Во время своих маневров он разрушил забор, которым жильцы. ограждали насаждения. Начался конфликт между ним и жильцами дома. В качестве своих аргументов Волошин достал травматический пистолет и начал стрелять. К счастью, вовремя приехала полиция. Теперь мы переживаем, что он эту историю замнет и такие выходки в нашем дворе будут продолжаться и дальше".

Напомним, в Полтаве коп и "авторитет" избили парня: подозреваемых отпустили под домашний арест.

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