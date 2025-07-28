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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Полтаве расследуют загадочную смерть 4-месячной девочки в больнице: что произошло

В Полтаве сотрудники полиции расследуют смерть 4-месячной девочки, которая произошла в местной больнице.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Младенец умер в больнице в Полтаве

Младенец умер в больнице в Полтаве / © pixabay.com

Полиция начала расследование по факту смерти 4-месячной девочки, которая произошла 27 июля около 10:30 утра в одном из медицинских учреждений Полтавы.

Об этом сообщает ГУ Национальной полиции в Полтавской области.

Сообщение о трагедии поступило в Полтавское районное управление полиции от медиков, а также заявление подали родители ребёнка. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником).

Следствие выясняет все причины и обстоятельства смерти младенца.

Напомним, в Полтаве произошла трагедия — 6-летний мальчик погиб, упав в бассейн на территории одного из аквапарков в селе Супруновка.

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