В Полтаве растет количество жертв удара по многоэтажке, в которую утром 1 февраля прилетела российская ракета. Уже известно о пятой жертве.

Об этом сообщили в пресс-службе Полтавской областной военной администрации.

"По состоянию на 14:00 есть информация о еще одном погибшем человеке. Спасатели продолжают разбирать завалы", — подчеркнули в ОВА.

Из-за удара российской ракеты по жилому дому пострадали 13 человек, среди которых трое детей.

Как сообщалось, сегодня утром россияне ракетой попали в жилой дом в Полтаве. Разрушен целый подъезд многоэтажки. Кроме того, произошли повреждения других рядом зданий.

Попадание в многоэтажку в Полтаве: первые минуты после "прилета"

Читайте также: