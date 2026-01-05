- Дата публикации
В Полтаве раздались взрывы
В Полтаве ночью раздались взрывы на фоне атаки российских беспилотников — над городом и вблизи него фиксировали по меньшей мере пять БПЛА.
В ночь на 5 января в Полтаве раздались взрывы. По информации мониторинговых каналов, над городом и в его окрестностях находились по меньшей мере пять вражеских беспилотников.
Также сообщается, что всего в воздушном пространстве Украины фиксировали около 30 БПЛА. Пока официальной информации о последствиях взрывов, возможных разрушений или пострадавших нет.
Жителей города призывают находиться в укрытиях и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги к официальному отбою.
Напомним, сегодня, 4 января, в Оболонском районе Киева взорвался автомобиль.
Из собственных источников ТСН.ua в правоохранительных органах известно, что пострадавшие — мужчина и женщина.