Украина
465
В Полтаве раздались взрывы

В Полтаве ночью раздались взрывы на фоне атаки российских беспилотников — над городом и вблизи него фиксировали по меньшей мере пять БПЛА.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

В ночь на 5 января в Полтаве раздались взрывы. По информации мониторинговых каналов, над городом и в его окрестностях находились по меньшей мере пять вражеских беспилотников.

Также сообщается, что всего в воздушном пространстве Украины фиксировали около 30 БПЛА. Пока официальной информации о последствиях взрывов, возможных разрушений или пострадавших нет.

Жителей города призывают находиться в укрытиях и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги к официальному отбою.

Напомним, сегодня, 4 января, в Оболонском районе Киева взорвался автомобиль.

Из собственных источников ТСН.ua в правоохранительных органах известно, что пострадавшие — мужчина и женщина.

