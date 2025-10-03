В Полтаве раздались взрывы: город атаковали ракетами

РФ обстреляла Полтаву ракетами / © Associated Press

В Полтаве в ночь на 3 октября были слышны взрывы во время ракетной атаки.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Военные сообщили, что город атаковали несколько ракет, шедших по нескольким группам.

Мониторинговые каналы фиксируют, что враг применил ракеты наземного базирования, вероятно, 9м727-729 «Искандер-К».

Кроме того, сообщается, что возле города концентрируется большое количество беспилотников, которые, вероятно, будут атаковать город.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 3 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в Одессе во время объявленной воздушной тревоги раздалась серия взрывов.