ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
305
Время на прочтение
1 мин

В Полтаве раздались взрывы: город атаковали ракетами

Полтава потерпела ракетный удар в ночь на 3 октября.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
РФ обстреляла Полтаву ракетами

РФ обстреляла Полтаву ракетами / © Associated Press

В Полтаве в ночь на 3 октября были слышны взрывы во время ракетной атаки.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Военные сообщили, что город атаковали несколько ракет, шедших по нескольким группам.

Мониторинговые каналы фиксируют, что враг применил ракеты наземного базирования, вероятно, 9м727-729 «Искандер-К».

Кроме того, сообщается, что возле города концентрируется большое количество беспилотников, которые, вероятно, будут атаковать город.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 3 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в Одессе во время объявленной воздушной тревоги раздалась серия взрывов.

Дата публикации
Количество просмотров
305
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie