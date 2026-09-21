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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Полтаве раздался взрыв: над городом виден дым

Жителей Полтавы просят не покидать укрытие.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Столб дыма

Столб дыма / © https://ua.depositphotos.com/

В Полтаве утром 21 сентября раздался взрыв. Над городом также был замечен дым.

Об этом сообщают корреспонденты «Суспільного».

Перед этим Воздушные силы ВСУ информировали о движении баражирующего боеприпаса «Бандероль» из Сумской области в направлении Полтавщины курсом на юго-запад.

Информация о последствиях взрыва и возможных повреждениях уточняется.

Как мы писали, ранее в этот же день взрывы прогремели в Чернигове. Причины и последствия пока не известны. Жителей призвали оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

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