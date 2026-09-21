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- Украина
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В Полтаве раздался взрыв: над городом виден дым
Жителей Полтавы просят не покидать укрытие.
В Полтаве утром 21 сентября раздался взрыв. Над городом также был замечен дым.
Об этом сообщают корреспонденты «Суспільного».
Перед этим Воздушные силы ВСУ информировали о движении баражирующего боеприпаса «Бандероль» из Сумской области в направлении Полтавщины курсом на юго-запад.
Информация о последствиях взрыва и возможных повреждениях уточняется.
Как мы писали, ранее в этот же день взрывы прогремели в Чернигове. Причины и последствия пока не известны. Жителей призвали оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
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