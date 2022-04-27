В Полтаве раздавались взрывы — глава ОВА рассказал, что произошло (фото)

В Полтаве, где вечером 26 апреля слышали взрывы, обнаружили гранатомет РПГ-22.

В Полтаве поздно вечером 26 апреля поступило сообщение о взрыве. На месте обнаружили предмет, похожий на спусковое устройство гранатомета "РПГ-22".

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

По его словам, инцидент произошел на переулке Ломаного в Полтаве. О взрыве сообщили местные жители около 23:00.

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Опасный предмет изъяли правоохранители. Данные об инциденте внесены в ЕРДР, продолжаются следственные действия. Ситуация под контролем.

"Если вам известна информация о лицах, которые могут быть причастны к указанному правонарушению или у вас есть сведения, которые помогут ускорить раскрытие этого преступления, просим предоставить их в полицию по номерам: (0532) 51-77-55 (очередная часть Полтавского районного управления) полиции), 102 или любым другим удобным для вас способом", — призвал Лунин местных жителей.

Напомним, в Полтаве вечером 26 апреля раздались взрывы. По словам местных жителей, их было как минимум два.

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