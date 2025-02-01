В Полтаве резко возросло количество пострадавших от российского удара по многоэтажке

В субботу, 1 февраля, россияне нанесли ракетный удар по Полтаве. Число пострадавших возросло до 17 человек, среди которых четыре ребенка.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Среди пострадавших четыре ребенка возрастом 3 месяца, 2, 8 и 12 лет.

"Погибли 7 человек. Спасены — 22", — говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что психологи оказали помощь 152 пострадавшим, среди которых четыре ребёнка. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Напомним, в Полтавской области объявлен трехдневный траур по жертвам российского удара.

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