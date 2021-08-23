В Полтаве самый высокий флагшток с флагом установили на месте бывшего памятника Ленину

В Полтаве самый высокий флагшток с флагом установили на месте бывшего памятника Ленину

В Полтаве в День Государственного Флага подняли самый большой украинский флаг в области размерами 8 на 12 метров. Флаг был водружен на самом высоком флагштоке региона высотой 50 метров, установленном в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщается на сайте Полтавской ОГА.

"Символично, что флаг установлен в сквере памяти Героев Украины, на месте бывшего памятника Ленину. Мы не только установили флагшток, но и реконструировали сквер. Основа флага имеет вид казацкого креста с сине-желтой подсветкой ночью", - отметил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

В ритуале Почетного караула приняли участие курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Торжественную церемонию завершили выступления вертолетного звена 18 отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского, которое пролетело над сквером памяти Героев Украины.

По словам Олега Синегубова, открытый сегодня флагшток станет центром будущего Мемориала защитникам независимости Украины.

"Именно здесь, в сквере памяти Героев Украины, рядом с крупнейшим флагом, мы планируем построить Мемориал защитникам независимости Украины. Это наше общее решение и видение вместе с ветеранами войны, их родителями и родными", - сказал глава ОГА.

По его словам, в настоящее время уже ведется обсуждение условий и порядка проведения конкурса на установку Мемориала.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку