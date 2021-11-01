В Полтаве суд вынес приговор подростку-боксеру, который до смерти избил мужчину и снял на телефон (видео)

Подростка суд арестовал на 7 лет.
В Полтаве суд приговорил 17-летнего парня, который год назад до смерти избил мужчину на остановке общественного транспорта. Он проведет в тюрьме 7 лет жизни.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавской области.
Киевским районным судом Полтавы объявлен приговор местному 17-летнему юноше, который 13 октября 2020 года у остановки общественного транспорта "Сенная" избил 47-летнего горожанина. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице 27 октября.
Парень получил наказание за ч 2 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. 29 октября суд объявил приговор, приговорив юношу к 7 годам лишения свободы.
Напомним, что в Полтаве 16-летний парень, представившись представителем Нацжены, принялся бить мужчину, которого заподозрил в употреблении наркотиков. "Воспитательный" процесс закончился смертью 47-летнего горожанина.