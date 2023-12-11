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В Полтаве ТЦК провели рейд в одном из ресторанов – их встретили страстными танцами (видео)

В Полтаве ТЦК провели рейд в одном из ресторанов – их встретили страстными танцами (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2095
Время на прочтение
1 мин
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В Полтаве ТЦК провели рейд в одном из ресторанов – их встретили страстными танцами (видео)

В Полтаве представителей ТЦК встретили страстными танцами/Фото: скриншот

Представители ТЦК и СП проводили проверку мужчин в заведении.

В Полтаве представители территориального центра комплектования и социальной поддержки провели рейд в одном из местных ресторанов, вероятно, в поисках мужчин-уклонистов.

Видео из заведения распространили в Сети.

Так, на кадрах видно, как в ресторане стоят представители военкомата и полицейский. Одна из посетительниц страстно танцует возле полицейского, пока военные общаются с представителями заведения.

Напомним, в Черновцах работники ТЦК возле храма задержали священника ПЦУ (детали).

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Дата публикации
Просмотры
2095
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