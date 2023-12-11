В Полтаве ТЦК провели рейд в одном из ресторанов – их встретили страстными танцами (видео)

Представители ТЦК и СП проводили проверку мужчин в заведении.
В Полтаве представители территориального центра комплектования и социальной поддержки провели рейд в одном из местных ресторанов, вероятно, в поисках мужчин-уклонистов.
Видео из заведения распространили в Сети.
Так, на кадрах видно, как в ресторане стоят представители военкомата и полицейский. Одна из посетительниц страстно танцует возле полицейского, пока военные общаются с представителями заведения.
Напомним, в Черновцах работники ТЦК возле храма задержали священника ПЦУ (детали).
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