В Полтаве ТЦК провели рейд в одном из ресторанов – их встретили страстными танцами (видео)

Представители ТЦК и СП проводили проверку мужчин в заведении.

В Полтаве представители территориального центра комплектования и социальной поддержки провели рейд в одном из местных ресторанов, вероятно, в поисках мужчин-уклонистов.

Видео из заведения распространили в Сети.

Так, на кадрах видно, как в ресторане стоят представители военкомата и полицейский. Одна из посетительниц страстно танцует возле полицейского, пока военные общаются с представителями заведения.

Напомним, в Черновцах работники ТЦК возле храма задержали священника ПЦУ (детали).

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