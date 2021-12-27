В Полтаве в СИЗО нашли тело арестованного: мужчина подозревался в мошенничестве

У 41-летнего арестованного обнаружили ножевое ранение грудной клетки.
В Полтаве утром 27 декабря в одном из следственных изоляторов обнаружили тело арестованного мужчины.
Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Обозреватель.
Как выяснилось, тело убитого обнаружили около 08:00 в камере. У 41-летнего арестованного обнаружили ножевое ранение грудной клетки. По данным издания, в следственном изоляторе мужчина находился по факту подозрения в мошенничестве.
В СИЗО приступили к проверке. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.
Напомним, что в Днепре мужчина "заминировал" Верховную Раду Украины. За это ему теперь грозит до восьми лет тюрьмы.
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